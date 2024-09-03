Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı olan Gülbahçe Mahallesinde evsel atıklar artmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı merkez mahallelerinden biri olan Gülbahçe Mahallesi, uzun zamandır devam eden atık sorunu ile mücadele etmeyi sürdürüyor.

Çöplerin zamanında toplanmaması, yetersiz çöp konteynırı ve bilinçsiz kullanım mahallenin çevre kirliliği yaşamasına sebep oluyor.

Öte yandan belli alanlarda biriken çöpler ciddi bir kokuya sebep olurken, çeşitli hastalıklara ve temas halinde enfeksiyon riskine kapı aralıyor.

Mahalle sakinleri atık sorununa bir an önce müdahale edilmesini talep ederken mahalledeki çöp konteynırlarının artırılmasını istiyor.