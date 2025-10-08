Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, emeklilik nedeniyle 6 yıllık görevini bıraktığını duyurdu. Erkılınç, internet haber sitelerinin ilan kapsamına alınması, özlük hakları ve yüzde 100 zam gibi reformları vurguladı. İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ise, 'Anadolu medyasını isyan ettiren Erkılınç'a hakkımızı helal etmiyoruz' diyerek tepkisini gösterdi.

BURSA (İGFA) - BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 3 yıl genel müdür yardımcılığı ve 3 yıl genel müdürlük olmak üzere 6 yıllık görev süresinin sonuna geldiğini, emeklilik nedeniyle ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mesajında, görev süresinde hayata geçirilen çalışmaları da özetleyen Erkılınç, internet haber sitelerinin resmi ilan kapsamına alınması, sektör çalışanlarının özlük haklarının korunması, BİK Analitik sisteminin kurulması ve markalaşma süreçleri ile Resmİ İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin revizyonu ile 195 sayılı Kuruluş Kanunu'nda değişiklik taslağının tamamlanması yönündeki çalışmaları anlattı.

Tüm çalışanlarla açık iletişim kurduğunu belirterek, yeni yönetime başarılar dileyen Erkılınç, veda mesajında, 'Kurumumuzu daha ileri taşıyacak birikimli ellere devrediyorum. Hoşça kalın:' dedi.

İNTERNET GAZETECİLERİ FEDERASYONU'NDAN SERT TEPKİ: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

Erkılınç'ın vedasıyla birlikte İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir'in tepkili paylaşımı, sosyal medyada yankı uyandırdı.

BİK politikalarına yönelik eleştirileri alevlendiren Genel Başkan Demir, paylaşımında, 'Anadolu yerel medyalarını isyan ettiren, binlerce gazetecinin işsiz kalmasını sağlayan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, emekliliğini isteyerek görevi bırakmak zorunda kaldı. O kadar kişinin hakkını gasp eden bu kişiye İGF bünyesindeki dernekler, medyalar ve işsiz kalan gazeteciler adına hakkımızı helal etmiyoruz' ifadelerini kullandı.