Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun Belediye Başkanı tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasına ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun Belediye Başkanı tarafından cinsel tacize uğradığı yönündeki iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Uzman ekipler tarafından mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirlerinin devreye alındığı ifade edilirken, sanığın en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olunacağı vurgulandı.

Bakanlık yazılı açıklamasında, çocukların her türlü istismardan korunması konusunda 'sıfır tolerans' ilkesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve yargı sürecinin yakından izleneceğini kamuoyuna duyurdu.