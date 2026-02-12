Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Külliye'de ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşma hedefinde kararlı olduklarını, Sırbistan'daki Türk yatırımının arttığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı. Karşılama töreni ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuşuyor:



'Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım: pic.twitter.com/MWXWWiHyM8 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 12, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 3,5 milyar doları aşan ticaret hacminden sonra 5 milyar dolarlık hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. 2015 yılında Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısı yaklaşık 100 iken, bugün 1500'ü aşmış ve toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel belirsizliğin arttığı süreçte Türkiye olarak bölgede ve çevrede barış ve istikrarı desteklediklerini söyledi. Erdoğan, Balkanların dış politikada önemli önceliğe sahip olduğunu kaydetti.