Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ramazan ayı öncesinde rutin denetimlerimizi sıklaştırarak artırdıklarını belirterek, vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletme ve işyerlerine gerekli yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.

Fırındaki denetim sırasında hijyen koşullarına uygun bir ortamda üretim yapılmadığı, gerekli önlemlerin alınmadığı, iş güvenliğinin riske atıldığı tespit edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu'da fırınlarda ağırlaşan denetimlerde, ilçedeki Yenidoğan Mahallesi'nde bir fırında kaydedilen görüntüler sonrası Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli yasal süreci başlatarak cezai işlem uyguladı.

