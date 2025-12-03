Kocaeli Gölcük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen törende engelli bireylerin hazırladıkları gösteriler, törene renk kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Gölcük Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Çelenklerin sunumu sonrasında engelli bireylerin hazırladığı sürpriz dans gösterileri ise izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı konuşmada, '3 Aralık günü sadece Aralık ayında bir gün olarak değil her gün beraberiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun' dedi.

BAŞKAN SEZER ENGELLİ BİREYLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Konuşmaların ardından Başkan Sezer, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezden hizmet alan engelli bireyler ile bir araya geldi. Günün anısına tüm engelli bireyler adına Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat'a çiçek takdim eden Başkan Sezer, bir kez daha tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.