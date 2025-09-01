Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kamu görevlisi gibi davranarak altın ve nakit para alan dolandırıcı, JASAT ekiplerinin operasyonuyla Manisa’da yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik ili Gölpazarı ilçesi Küçüksusuz köyünde 27 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayında, kimliği meçhul bir şahıs kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak E.Ü. isimli vatandaşın evinden 5 altın bilezik, 2 altın küpe ve 400 Euro nakit para aldı.

JASAT’TAN TİTİZ TAKİP

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve asayiş ekipleriyle birlikte yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda şüpheli ve olayda kullanılan araç tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheli M.Ş.S., Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT unsurlarınca yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında etkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.