YFQ-42A İnsansız Savaş Uçağı 'Görev Otonomi Testini' başarıyla gerçekleştirdi.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), YFQ-42A Müşterek Muharebe Uçağı'na (CCA - Collaborative Combat Aircraft) üçüncü taraf görev otonomisini başarıyla entegre ederek ilk yarı otonom hava görevini gerçekleştirdi ve bu ay yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Bu test için GA-ASI, ABD Hava Kuvvetleri için GA-ASI tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni YFQ-42A CCA'yı (Müşterek Muharebe Uçağı) uçurmak üzere bir RTX işletmesi olan Collins Aerospace tarafından sağlanan görev otonomi yazılımını kullandı. Sidekick Müşterek Görev Otonomisi yazılımı, Otonomi Hükümet Referans Mimarisi (A-GRA) kullanılarak YFQ-42A'nın uçuş kontrol sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre edildi. Entegrasyon, otonomi yazılımı ile uçağın görev sistemleri arasında sağlam ve güvenilir veri alışverişi sağlayarak görev otonomi komutlarının hassas bir şekilde yürütülmesini garanti etti.

Son testler sırasında otonomi modu Yer İstasyonu Konsolu (GSC) aracılığıyla etkinleştirildi. Etkinleştirildikten sonra, yerdeki bir insan otonomi operatörü, talimatları dört saatten fazla bir süre boyunca yüksek doğrulukla yerine getiren YFQ-42A'ya doğrudan çeşitli komutlar iletti. Bu test, Sidekick'in gelişmiş görev otonomi yeteneklerinin etkinliğini ve A-GRA standardının karmaşık operasyonel gereksinimleri desteklemedeki esnekliğini vurgulamaktadır.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'Gelişmiş otonom görev çözümleri sunmak için Collins ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz,' dedi. 'Sidekick'in YFQ-42A'mızla entegrasyonu, insansız hava aracı teknolojisinde inovasyona ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığımızı göstermektedir.'

Bu başarı, GA-ASI'nin savunma uygulamaları için otonom sistemleri geliştirmeye olan bağlılığının altını çizmektedir. A-GRA aracılığıyla bağlanan Sidekick otonomi yazılımı ve YFQ-42A görev sistemlerinin kombinasyonu; savaş otonomisi, görev esnekliği, operatör kontrolü ve sistem güvenilirliği için yeni ölçütler belirlemektedir.

Bir RTX işletmesi olan Collins Aerospace'in Stratejik Savunma Çözümleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ryan Bunge, 'Bu uçuşta sergilenen otonomi yetenekleri, müşterek görev otonomisini ilerletmek için yaptığımız özel yatırımı vurgulamaktadır,' dedi. 'Sidekick'in bu General Atomics platformuna hızlı entegrasyonu ve çatışmayla ilgili geniş bir davranış yelpazesini destekleme konusundaki anında yeteneği, açık sistem yaklaşımımızın gücünü ve esnekliğini vurgulamaktadır.'

Bu ilk görev otonomi uçuşu, GA-ASI için Ağustos 2025'te YFQ-42A Kuyruk Bir'in ilk uçuşlarıyla başlayan sağlam bir YFQ-42A geliştirme programını sürdürmektedir. Altı aydan kısa bir süre içinde GA-ASI, tek tuşla otonom kalkış ve inişler de dahil olmak üzere birden fazla YFQ-42A uçağı inşa etti ve uçurdu.

GA-ASI, 2008 yılında şirket tarafından finanse edilen silahlı MQ-20 Avenger® ile başlayarak yaklaşık yirmi yıldır insansız jetler inşa etmekte ve uçurmaktadır. Şirketin Avenger'a devam eden yatırımı, uçağın hem hükümet programlarında hem de şirket tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirmede gelişmiş otonomi geliştirme ve testi için rutin olarak bir CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) vekili olarak hizmet vermesiyle sonuç vermeye devam etmektedir.

30 yılı aşkın süredir aileye ait, özel bir savunma şirketi olan GA-ASI, ABD savunma endüstrisindeki orijinal ezber bozanlardan biri olarak bilinmektedir ve şu anda dünya çapında insansız hava aracı operasyonlarında her yerde bulunan teknolojilerin çoğuna öncülük etmekte ve bunları icat etmektedir. Şirket, yıllık gelirinin yüzde 35'inden fazlasını dahili araştırma ve tasarım projelerine yeniden yatırmakta, ihtiyaçtan önce inşa etmekte ve gereksinimlerden önce yetenekler tasarlamaktadır.

Örneğin 2025 yılında, dahili olarak finanse edilen bir Avenger demosu, aynı uçuşta hem GA-ASI'nin TacACE otonomi yazılımını hem de Shield AI'nin Hivemind yazılımını içeriyordu ve MQ-20 hala havadayken yapay zeka pilotları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyordu. Yılın ilerleyen zamanlarında GA-ASI, başka bir Avenger uçuş demosu için Lockheed Martin ve L3 Harris ile iş birliği yaptı ve MQ-20'yi gelişmiş bir insanlı-insansız ekip oluşturma görevi için bir F-22 Raptor'a bağladı; bu, insan savaş pilotunun Avenger'ı kokpitten tablet kontrolü aracılığıyla otonom bir CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) vekili olarak komuta etmesine izin verdi.

2024 yılında GA-ASI, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile iş birliği içinde geliştirilen XQ-67A Off-Board Sensing Station (OBSS - Harici Algılama İstasyonu) jetini ilk kez uçurdu. Bu erken CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) prototipi, ortak bir çekirdek şasiden birkaç uçak varyantı oluşturmaya odaklanan Düşük Maliyetli Harcanabilir Uçak Platformu Paylaşımı (LCAAPS) programının bir parçası olarak AFRL ile öncülük edilen 'cins/tür' konseptini doğruladı.

GA-ASI'nin Gambit Serisi, XQ-67A'nın halihazırda havadan algılamayı sergilemesi ve YFQ-42A'nın havadan havaya savaşı göstermesiyle, bu ortak çekirdek konseptinden çoklu görevlendirilmiş varyantlar öngörmektedir. Genel müşteri değerini artırmak için bu yeni üretim yaklaşımını kullanan GA-ASI, sıfırdan bir uçak inşa etmekten daha az zaman ve maliyet yatırımıyla çeşitli görevlere hızla yönelebilir.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS (İnsansız Hava Aracı Sistemleri) serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içerir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı saldırı sağlayan uzun menzilli, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

