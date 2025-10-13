Gölcük Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz öğrenci servisi hizmeti ile bu yıl da eğitime olan desteğini sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz ulaşım hizmetine bu yıl da devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmet sayesinde, Gölcük'te yaşayıp İstanbul ve Bursa'da eğitim gören öğrenciler ücretsiz seyahat imkanından yararlanabiliyor.

Ücretsiz ulaşım hizmeti için yeni eğitim-öğretim dönem kayıtlar ise devam ediyor. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giderek kayıt işlemlerini tamamlamalarının ardından ücretsiz seyahat kartlarını temin edebiliyor. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, seyahat öncesinde rezervasyon yaptırarak üniversitelerine ücretsiz bir şekilde ulaşımın keyfini çıkartıyor.

Öğrencileri Gölcük'e getirmek üzere cuma günleri Bursa'dan Uludağ Üniversitesi KYK önünden saat 18.00'de, İstanbul'dan ise Üsküdar Belediyesi otobüs durağından yine saat 18.00'de hareket ediliyor. Pazar günleri ise Gölcük Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden servisler ile öğrencilerin okullarına dönüşü sağlanıyor. Dönüş yolunda servisler; İstanbul'a saat 15.30'da, Bursa'ya ise saat 16.00'da servisler hareket ediyor.

Eğitime verdikleri bu destekten dolayı öğrenciler ve velileri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkürlerini iletti.