Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İnegöl, Kestel, Mudanya ve Gürsu ilçelerindeki müdürlükler ile Orman Müdürlüğü personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 ilçe müdürlüğü personeline İş Güvenliği Uzmanı Zeki Çelik tarafından eğitim verdi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ilgili mevzuatlar ile sağlık ve teknik alanda personele yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından değerlendirme sınavı yapılarak tamamlanan eğitim ile personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç düzeylerinin artırılması ve iş ortamındaki risklere karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Eğitimde, teknik konular çerçevesinde kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etkenleri, yangın güvenliği, iş ekipmanlarının doğru kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik kaynaklı tehlikeler ve iş kazalarına karşı korunma yöntemleri gibi içerikler sunuldu.

Ayrıca kişisel koruyucu donanım kullanımı, tahliye ve kurtarma uygulamaları ile güvenlik kültürünün önemi üzerinde duruldu.

İnegöl, Kestel, Mudanya ve Gürsu ilçelerindeki personele yönelik verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sayesinde personelin daha bilinçli hareket etmeleri ve güvenli çalışma kültürünün kurumsal düzeyde güçlendirilmesi hedeflenirken, bu tür eğitim faaliyetlerine periyodik olarak devam edileceği bildirildi.