Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) ismini Gölcük'teki kaykay parkına verdi.

KOCAELİ (İGFA) -İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin geçtiğimiz ay Kocaeli'ye gelen annesi Yasemin Minguzzi, Gölcük Skate Park'ı gezerken 'Keşke bu kaykay parkın ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa' talebinde bulunmuştu. Anne Minguzzi'nin bu talebine kayıtsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu paylaşıma anında cevap verip, parkın isminin 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park' olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

YENİ TASARIM YENİ TABELA

Kaykayı çok seven oğlunun adının yine bir kaykay parkında yaşatılmasını isteyen Yasemin Minguzzi'nin isteği, Başkan Büyükakın'ın talimatıyla kısa sürede yerine getirildi. Başkan Büyükakın'ın söz verdiği gibi Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Skate Park'ın adı 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park' olarak değiştirildi. Parkta CNC kesimleri, kaynakları ve birleşimi montajıyla eski giriş kapısının yerine Minguzzi'nin adını taşıyan yeni bir kapı yapıldı. Ayrıca 'sokaksanaticom' grubundan grafiti sanatçıları da Minguzzi'nin fotoğrafını parkın içine resmetti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Minguzzi'nin adı, kaykay tutkunlarının adresi bu parkta yaşamaya devam edecek.