Ankara Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından 23 Nisan haftasında geleceğin büyükleri olan çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - AKOM eğitim alanında gerçekleştirilen programa Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Yaklaşık iki saat süren eğitimde çocuklara afet anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatılırken, arama kurtarma ekipmanları da tanıtıldı.

UYGULAMALI EĞİTİMLE AFET BİLİNCİ AŞILANDI

Eğitim kapsamında öğrencilere afet farkındalık eğitimi ile yangınla mücadele eğitimi uygulamalı şekilde verildi. Çalışmalar, İHH, ANDA ve KEÇTİM eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Çocuklar, olası deprem, yangın ve diğer acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenirken, ekiplerin kullandığı malzemeleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Eğitim boyunca öğrencilerin merak ettiği sorular da uzman ekipler tarafından yanıtlandı.

'AFET ACİL DURUM KARTI' HAYAT KURTARACAK BİLGİLER TAŞIYOR

Program sonunda öğrencilere 'Afet Acil Durum Kartı' ve boyama kitabı dağıtıldı. Afet Acil Durum Kartı'nın, afet veya acil durumlarda deprem, yangın ya da kişinin bilincinin kapalı olduğu tahliye gerektiren olaylarda büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kişinin kimlik bilgileri, sağlık durumu, kan grubu, alerjileri ve yakınlarına ait iletişim bilgilerini içeren Afet Acil Durum Kartı, kurtarma ekiplerine hayati bilgiler sağlayan önemli bir doküman olarak dikkat çekiyor.

Olası kriz anlarında müdahale ekiplerinin hızlı ve doğru hareket etmesine katkı sunan kartın çocuklara erken yaşta tanıtılması da programın önemli kazanımları arasında yer aldı.