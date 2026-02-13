Gölcük Belediyespor bünyesindeki Taekwondo branşında bulunan 470 sporcu, düzenlenen törenle kuşak atladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 470 Taekwondo sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptılar.

17 Ağustos Spor Salonunda düzenlenen Taekwondo Kuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Başkan Yardımcısı Kürşat Çakıroğlu'nun da katıldığı tören ile sporcular; yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptılar.

Törende sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Gölcük Belediyespor bünyesindeki 470 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtikleri Taekwondo Kuşak Sınavı'nı, aileleri ile birlikte izledik. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum' dedi.