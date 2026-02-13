Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Spor Toto'nun sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde 18 yaş altı hedef alınmayacak ve tanıtım sadece spor mecralarıyla sınırlandırılacak.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan düzenlemeyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 31'inci maddesinin (e) bendi yeniden düzenlendi.

Buna göre, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri artık 18 yaşından küçükleri oyun oynamaya teşvik etmeyecek, toplumun değerlerini zedelemeyecek ve yalnızca sporla ilgili mecralarla sınırlı olacak şekilde yürütülebilecek.

Değişiklikle, bu tür faaliyetlerin amacı 'yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı artırmak' olarak belirlendi.

Spor Toto'nun sanal ortam bayilerine yaptıracağı tanıtım çalışmaları da yeni kriterlere uygun hale getirilecek.

Düzenlemenin uygulanmasından Spor Toto Teşkilat Başkanı sorumlu olacak.