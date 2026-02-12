Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor Okulları tarafından Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) düzenlenen 'Filenin Velileri Voleybol Turnuvası' sona erdi. Spor Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin velileri, voleybol turnuvasıyla sporun ve dostluğun tadını çıkardı.

KOACELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda spor organizasyonlarını destekleyerek, 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir'e bağlı Spor Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin velileri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Filenin Velileri Voleybol Turnuvası'nda' buluştu. Anne ve babaların katılımıyla gerçekleştirilen voleybol turnuvasında sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Centilmenlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla oynanan karşılaşmalar keyifli bir organizasyona sahne oldu.

TURNUVAYA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

'Herkes İçin Spor Projesi' kapsamında gerçekleştirilen turnuva, GEBZESEM'de oynanan eleme ve final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvaya 10 okuldan 16 takım (8 kadın-8 erkek), 160 sporcu ve 600 kişilik seyirci katılım gösterdi. 5 gün süren turnuva sonunda 1. 2. ve 3. olan takımlara kupa ve madalyaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba tarafından takdim edildi. Turnuvaya katılım sağlayan tüm sporculara ise anı madalyası verildi. Ailelerin psikolojik ve eğitsel açıdan farkındalıklarının artırılması için düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.