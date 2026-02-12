Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yıldırım Satranç Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 2 derece elde etti.

BURSA (İGFA) - 8 Şubat 'ta gerçekleştirilen organizasyonda 59 sporcu kürsü için hamle yaptı. 9 turdan oluşan İsviçre sistemi ile yapılan turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar, 2 derece ile kürsüde yer aldı.

Turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden genç sporculardan Uygar Altan Toptal 7 puanla kuvvetli rakiplerinin önünde üçüncülük kupasını kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hasan Atış ise 6,5 puanla dördüncü olarak kürsüde yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.