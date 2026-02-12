Futbol ve güreşte büyük başarılara imza atan Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü, U16 Futbol ve Güreş takımlarıyla elde ettiği şampiyonluklarla Konya ve Karatay'ı gururlandırmaya devam ediyor.

2025-2026 Futbol Sezonu Konya Amatör Küme U16 Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor U16 Futbol Takımı, normal sezonu 15 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider tamamladı. İl finallerinde de üstün performansını sürdüren ekip, B grubundaki üç maçını kazanarak grubunu lider bitirdi.

Play-Off finalinde Öntur Havzanspor'u 4-0 mağlup eden Karatay temsilcisi, Konya şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil etme hakkı kazandı.

GÜREŞ TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Karatay Belediyespor Güreş Takımı ise Konya tarihinde bir ilke imza atarak U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. 3-8 Şubat 2026 tarihlerinde Kocaeli Darıca'da düzenlenen müsabakaya 81 ilden 323 sporcu katıldı. Karatay ekibi, toplamda 79 puan toplayarak takım klasmanında Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada, Karatay Belediyespor sporcularından; 48 kiloda Mustafa Kerem Karaköse ikinci, 51 kiloda Mustafa Kenan Çelik, 71 kiloda Emirhan Çakır ve 80 kiloda Ali Sadi Özpınar üçüncü oldu. Ayrıca kulüp antrenörlerinden Aytullah Özyurt, U17 Grekoromen Güreş Milli Takımı antrenörlüğüne davet edildi.

Futbol ve güreş takımlarının şampiyon sporcuları ve antrenörleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Futbol koordinatörü Ali Uyar ve güreş koordinatörü Necmettin Yılmaz, her müsabakada Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Başkan Kılca, U16 futbol takımının Konya şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonası'nda temsil hakkı kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin başarısında okullar arası turnuvaların ve antrenörlerin emeğinin büyük katkısı olduğunu vurguladı. Karatay Belediyesi olarak spor ve gençlere verdikleri desteği aktaran Kılca, güreş takımının Türkiye şampiyonluğunun da gurur verici olduğunu belirterek, 'Gençlerimizin deneyimli hocalarla çalışması büyük bir şans. Konya'ya böyle bir gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum' dedi.