Tofaş Basketbol A Takımı, Baş Antrenör Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Rajkovic'e katkıları için teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü, Basketbol A Takımı Baş Antrenörü Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 2025-2026 sezonu öncesinde göreve getirilen Rajkovic, görev süresi boyunca kulüp için özverili çalışmalarda bulunmuş ve takımı örnek bir şekilde temsil etmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Değerli antrenörümüze, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için en içten dileklerimizle başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Tofaş, Emil Rajkovic ile olan bu sürecin ardından yeni sezon hazırlıklarına farklı bir yapılanma ile devam edeceğini belirtti.