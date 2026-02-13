Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 6 yılı aşkın sürede amatör spor kulüplerine toplam 5 milyon 612 bin 385 TL'lik malzeme ve nakdi destek sağlayarak, Kayseri'yi sporun merkezi yapma hedefinde kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Kayseri Modeli Belediyecilik' anlayışıyla spor ve gençlik alanındaki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde amatör spor kulüplerine son 6 yılı aşkın sürede toplam 5 milyon 612 bin 385 TL'lik dev destek sağlandı.

Bu kapsamda amatör spor kulüplerine 3 milyon 194 bin 385 TL tutarında malzeme yardımı yapılırken, 2 milyon 418 bin TL'lik nakdi destek verildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve sporcuların daha iyi imkânlarla faaliyet göstermesine önemli katkı sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin sporla daha fazla iç içe olması için tüm imkânları seferber ettiklerini belirterek, amatör spor kulüplerinin şehrin spor altyapısının temel taşı olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, 'Gençlerimizin sağlıklı, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için sporu öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Amatör spor kulüplerimiz, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiren önemli merkezlerdir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Altın Bayrak ödülü alarak 'ACES 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını elde eden ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı bulunan Kayseri'de, spor yatırımları her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi, modern tesisler, organizasyonlar ve kulüplere sağlanan desteklerle Kayseri'yi ulusal ve uluslararası alanda sporun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç liderliğinde yürütülen çalışmalar, sadece tesis yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp, amatör sporun güçlendirilmesi ve gençlerin sporla buluşturulması yönünde kararlı adımlarla devam ediyor.