21 farklı branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Spor Kulübü, ülkeye yeni yıldızlar kazandırarak Türk sporuna değer katıyor. Sakarya'nın kazandığı 7 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğuyla gençlere ilham olan boksör Ece Asude Ekiz şimdi ise rotasını 2028 Olimpiyatları'na çevirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bünyesinde faaliyet gösteren 21 ayrı branştamilli sporcular yetiştirerek Türk sporuna değer katıyor.

Bu güçlü altyapının ringlerdeki en özel temsilcilerinden biri ise Ece Asude Ekiz.

Bir yanda Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımları bir bir hayata geçirilirken, diğer yanda bu yatırımların meyvesi olan başarı hikâyeleri yazılıyor.

14 yaşında boks eldivenlerini giyen Ece Asude, Büyükşehir Spor Kulübünün bini aşkın sporcusunun içerisinde disiplinli çalışması, azmi ve inancıyla başarı basamaklarını birer birer çıkıyor. Ailesinin desteği ve antrenörü Muhammet Ali Keskin'in rehberliğinde her gün saatler süren antrenmanlarla kendini geliştiren genç sporcu, 9 yıllıkbu yolculukta 20'den fazla madalya, 7 Türkiye şampiyonluğu ve 11 kez milli forma gururunu yaşadı.

'100'ü aşkın kez ringe çıktım' diyen Ece Asude Ekiz, 2019 yılında Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlayan ve hiçbir başarının tesadüf olmadığı gösteren genç boksör, şimdi olimpiyatlarda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak için her gün saatlerce antrenman yapıyor.

'SPORDAN VAZGEÇMEYİN'

Genç boksör Ece Asude Ekiz, 'Antrenmanlarımı sabah akşam yapıyorum ama sadece antrenmanlarla bu seviyeye gelmedim. Beslenme, dinlenme, uyku düzeni çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor spor hayatında. Ayrıca en önemli şey aile desteği. Aile desteği olmadan bir sporcunun branşında uzun süre ilerlemesi kolay olmuyor. Gençlere en önemli tavsiyem spordan vazgeçmeyin. Başarmayı hedefleyin çünkü her zaferin bir hikayesi vardır' diye konuştu.