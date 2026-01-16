Bunlar da ilginizi çekebilir

Dikkat... Soğuk hava geliyor! 22 Ocak'a kadar sürecek

Buna göre aralarında 9'u Kaymakam olan toplamda 16 Mülki İdare Amiri birinci sınıfa yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği'ne yükseltti. Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesine Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince birinci sınıfa yükseltilen mülki idare amirlerinin listesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Manisa'da vandallık hem görüntülendi, hem de raporlandı!

İçişleri Bakanlığı, 9'u kaymakam olmak üzere 16 mülki idare amirini Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği'ne yükseltti. Yükseltilenlerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.