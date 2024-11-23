Giresun CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul proğramı çercevesinde hemşehrileriyle biraraya gelerek, sorunlara dair bilgi paylaşıyor. Giresunlu’ların yoğun yaşadığı Ayazağa’da hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri ile buluşan Gezmiş, "En yakıcı sorun gittikçe derinleşen yoksulluk, yurttaşlarımızın artık dayanma gücü kalmadı" dedi.

GİRESUNLU DERNEKLERDEN MİLLETVEKİLİ GEZMİŞ'E YOĞUN İLGİ

Giresun Eynesil Yarımca Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Giresun Eynesil Kemaliye Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Sarıyer Gençlik Derneği, Giresun Eynesil Balcılı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Giresun Görele Köprübaşı Derneği tarafından konuk edilen Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, hemşehrileriyle çalışmalarına ve Giresun'un sorunlarına dair sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Gezmiş şunları ifade etti:

DAR GELİRLİLER YOKSULLUK KISKACINDA

"TBMM'deki çalışmalarımızdan fırsat bulduğumda hem il içinde hem de il dışında yaşayan hemşehrilerimle buluşmaya, sorunları paylaşmaya devam ediyorum. Sorunlar çok ancak en yakıcı olan ekonomik kriz. Yurttaşlarımız artık bu hayat pahalılığına katlanamıyor. Hele de İstanbul'da yaşamak çok daha zorlaşmış. Kiralar çok fazla, geçim sıkıntısı had safhada, asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirliler için yaşamak adeta bir çile olmuş.

ÇARE PARTİMİZİN KURACAĞI HALK İKTİDARINDA

Tek çare halkın iktidarını kurmak. Türkiye'nin birinci partisi olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacak ve tüm sorunlara çare bulacak.Sorunların çözümüne dair projelerimiz de, projeleri hayata geçirecek kadrolarımız da hazır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sloganımızda da vurguladığımız gibi: Her sorunun var bir çaresi, onun da adı Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi"