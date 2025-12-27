Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Barınağı, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme konusunda önemli başarılara imza attı. Barınağın yıl içindeki icraatları ise rakamlarla kamuoyuyla paylaşıldı.

GİRESUN (İGFA) - Açıklanan verilere göre, 2025 yılında 62 kedi ve 138 köpek sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuştu. Sahiplendirme çalışmalarının yanı sıra, kontrolsüz üremenin önüne geçmek amacıyla yürütülen kısırlaştırma faaliyetleri de dikkat çekti. Bu kapsamda 574 köpek ve 371 kedi kısırlaştırıldı.

Barınakta halen 121 köpeğin bakım ve tedavisi sürerken, hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir üretim faaliyeti de gerçekleştirildi. Ayrıca, barınak bünyesinde 22 ton mama üretilerek hem maliyetlerin düşürülmesi hem de hayvanların düzenli ve sağlıklı beslenmesi sağlandı.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, can dostlar için gerçekleştirilen çalışmaların artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşları da sahiplendirme konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Diğer yandan, açıklanan veriler belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarında başarılı çalışmalar yapıldığını ortaya koydu.