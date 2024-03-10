Merkezi Bayrampaşa'da bulunan Giresun Gönüllüleri Derneği'nda Kadınlar Günün'ne özgü düzenlenen müzik proğramına siyasiler de. ilgi ile yaklaştı. Başkanlığını Tülayy Tahmaz'ın yaptığı derneğe CHP ve Yeniden Refah Partisi adayları ardı ardına ziyarette bulundu.

Giresun Gönüllüleri Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün akabinden 9 Mart akşamı Bayrammapaş'daki dernek merkezinde müzikli program düzenledi.Giresun Gönülülleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve aydınses Medya Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar ve Giresun Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın'ın da hazır bulunduğu programa ilgi yoğundu.



Giresun Gönülülerinin gecesi siyasilerinde dikkatinden kaçmadı. Program devam ederken CHP Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Yeniden Refah Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Arabacı da ekibiyle Giresun Gönüllülerini misafiri oldu.



Müzik Öğretmeni Tülay Ayhan ve ekibi müzikleri ile Giresunlular ve misafirlerini coşturdu. Saat 19.30'da başlayap program saat 23.00'te sona erdi.