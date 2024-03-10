Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Filistin’in Gazze şehrine yardım tırları gönderildi. Tırlarla yapılacak yardımların devam edeceği de belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Filistin’in Gazze şehrine gönderilecek yardım tırları için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.

https://youtu.be/hvFfNMmNrHs

TIRLAR YOLA ÇIKTI

Düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de konuşmalarını gerçekleştirdi. Fatma Şahin, "Çok özel bir gündeyiz. Bu özel günde çocuklar ölüyor. Bu dünyada hiçbirimizmasum değiliz. 100 yıl önce ejdat direnmiş, ayintepi gazi yapmıştır. Gazinin çocukları, geçtiğin yeri toprak sanma tanı, altında binlerce vatansız yatanı " sözünü hatırlatarak, İsrail zulmmüne dikkat çekti.

Yardım tırları edilen duaların ardından yola çıktı.