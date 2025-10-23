Sosyal medyada yer alan 'kira gelirlerine yeni vergi geldi' iddialarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Başkanlık, kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi getirilmediğini, yalnızca istisnaların kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldığını bildirirken, emekliler için istisnanın devam ettiği kaydedildi.

ANKARA (İGFA) -Sosyal medya platformlarında yer alan 'kira gelirlerine yeni vergi getirildi' yönündeki paylaşımların ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Başkanlık, 'kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi bulunmadığını' vurgulayarak, yalnızca mevcut istisna uygulamasında değişiklik yapıldığını duyurdu.

TBMM'de görüşmeleri süren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yapılan düzenlemelere değinilen açıklamada, 'Kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur, ancak istisnalar kaldırılmaktadır.' denildi.

EMEKLİLER İÇİN İSTİSNA DEVAM EDİYOR

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Mevcut durumda mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan tahsil edilmekte, 47 bin TL'lik istisna haddini aşan gelirler için Mart ayında beyanname verilerek gelir vergisi ödenmektedir. Yeni düzenleme kapsamında bu istisna uygulaması, emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunacak, ancak diğer kira geliri elde edenler için kaldırılacaktır' denildi.

GİB ayrıca, beyan sınırının 18 bin TL olarak uygulanmaya devam edeceğini, bu tutarı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyeceğinin altını çizdi.

YENİ DÜZENLEME 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu düzenlemenin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirleri için geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, emekliler için 47 bin TL'lik istisnanın korunacağı, ancak ticari, zirai veya mesleki kazanç elde eden ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin TL'yi aşan emeklilerin bu istisnadan yararlanamayacağı ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyundaki yanlış algının önüne geçmek amacıyla yaptığı açıklamada, 'Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, yalnızca istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır' ifadeleri yer aldı.