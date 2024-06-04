İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı zulüm karşısında Geyve’de Geyve Belediyesi, Siyasi Partiler ve Sivil Toplum kuruluşlarınca “Geyve Tek Ses, Filistin’e Nefes” mitingi Geyve Meydanında yüzlerce Geyvelinin katılımı ile gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan "Geyve Tek Ses, Filistin'e Nefes" adlı program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Ahmet Taşçı Hocaefendi’nin Filistin Davası üzerine konuşması sonrasında Geyve İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır meydanda dua ettirdi. Dua sonrası 6 yaşındaki Ahlem Rana Kaynak ezbere bildiği “Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde” şiirini okuyarak dinleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Mitingde konuşan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız; “Öncelikle böylesi bir konuda bir araya gelerek Geyve’nin Filistin Davası için tek ses olmasını sağladıkları için tüm siyasi parti yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu meydandan kalbi Kudüs için atan, öfkesi mazlumlar için kabaran, yüreği Filistin için yanan Geyveli hemşehrilerimiz ile birlikte haykırıyoruz; Zalimler için Yaşasın Cehennem!” dedi.

Miting son olarak tüm siyasi parti ilçe başkanlarının sahneye davet edilerek basın açıklamasının okunması ile son buldu.