Kocaeli'de minikler oyunla öğrendiler, doğayla bağ kurdular
Kocaeli'de minikler oyunla öğrendiler, doğayla bağ kurdular
İçeriği Görüntüle

Geylani İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mevlüt Yıldız, Kahramanmaraş'taki çeşitli okullarda öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla Geylani İnsani Yardım Derneği İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

İl Temsilcisi Mevlüt Yıldız yaptığı açıklamada; “Eğitime destek olmak ve çocuklarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak bizim için en önemli görevlerden biridir” dedi.

Kaynak: İGF