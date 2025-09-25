Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin 4-5 yaş öğrencileri için düzenlenen “Farklı Kulaklar, Aynı Dünya” etkinliği ile çocuklar, işitme engellilerle empati kurmayı öğrendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında 4-5 yaş öğrencilerine yönelik “Farklı Kulaklar, Aynı Dünya” etkinliği düzenledi.

İşaret Dili Eğitmeni Emine Kıvcı Biçim ve Mudanya Belediyesi Engelliler Birimi’nin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, işitme engellilerin dünyasını tanıyarak empati geliştirdi.

https://twitter.com/MudanyaBel/status/1970788937682599951

Etkinlikte, minikler boyama, temel işaret dili eğitimi ve sessiz sinema aktiviteleriyle hem eğlendi, hem de işitme engelli bireylerin iletişim yöntemlerini deneyimledi.

Program, çocukların farklılıklara saygı ve farkındalık kazanmasını hedeflerken, keyifli anlara da sahne oldu.