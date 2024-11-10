İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, ilk kez online platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen siber saldırı ve savunma yöntemleri vize sınavına katıldı. Öğrenciler vize sınavında “Gerçek Zamanlı Siber Saldırı” ile ter döktü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik Bölümü, hızla gelişen siber güvenlik sektörüne yönelik nitelikli uzmanlar yetiştirme amacıyla önemli bir uygulamaya imza attı.

İkinci sınıf öğrencileri, üniversitenin Küçükyalı Yerleşkesi'ndeki siber güvenlik laboratuvarlarında ilk kez online ve canlı olarak yapılan siber saldırı ve savunma yöntemleri vize sınavına katıldı.

Dijital ortamda gerçek zamanlı saldırı ve savunma tekniklerini deneyimleme fırsatı sunan sınav, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sundu.

DİJİTAL ORTAMDA GERÇEK ZAMANLI SINAV DENEYİMİ

Öğrenciler, sınav öncesinde gerekli teknik altyapıyı hazırlayarak, CyberExam platformu aracılığıyla sanal makineler üzerinde teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürme fırsatı buldu.

Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik Programı Başkanı Öğr. Gör. İbrahim Gündüzgil, sınavla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İkinci sınıf öğrencilerimiz platform üzerinden siber saldırı taktiklerini gerçek zamanlı olarak uyguluyor. Sınav kapsamında öğrencilerden, bulundukları network üzerinde zafiyetleri tespit etmeleri, bu zafiyetlere yönelik sömürü araçlarını kullanarak sistemi ele geçirmeleri ve süreçte topladıkları bilgileri sınav platformuna işlemeleri bekleniyor. Bu yöntemle öğrenciler, sektöre ihtiyaç duyulan donanımlı altyapıya sahip bireyler olarak hazırlanıyor” diye konuştu.

Öğr. Gör. Gündüzgil, sınav sürecine ilişkin detayları aktardı.

Öğrencilerin sanal makineler üzerinde gerçekleştirdikleri sınavla Wi-Fi ağ şifrelerini çözme, belirli dosya türlerine yönelik ataklar düzenleme gibi birçok teknik beceriyi uygulama imkânı bulduğunu söyleyen Öğr. Gör. Gündüzgil, 14 hafta sonunda yapılacak final sınavında ise tüm dönem boyunca öğrenilen tekniklerle daha kapsamlı bir CTF (Capture the Flag) sınavı yapılacağını belirterek, bu sayede öğrencilerimizin pratik yeteneklerini geliştirerek, sektörde nitelikli uzmanlar haline gelmelerini hedeflendiğini söyledi.