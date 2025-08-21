Hyundai Gençlik Kampı, 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 20 gence ilham vermek için 15-18 Ağustos 2025’te düzenlendi. Sanat, spor, müzik ve girişimcilik atölyeleriyle gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Hyundai Gençlik Kampı, 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 20 genci desteklemek amacıyla 15-18 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Alanında uzman yedi eğitimci ve iki klinik psikolog eşliğinde düzenlenen kampta, gençler sanat, spor, drama, müzik, girişimcilik ve kişisel gelişim temalı atölyelere katıldı.

Kamp, duygusal dayanıklılık, gelecek vizyonu, bütünsel sağlık, toplumsal bağlantı ve doğa-bilim temalarında beş temel eğitimle gençlerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine ve birlikte üretmelerine olanak sağladı.

Program, gençlerin motivasyonunu ve kişisel gelişimini güçlendirmeyi hedefledi.Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, kamp hakkında, “Çocuklarımızın ufkunu genişletecek, hayallerini besleyecek projeleri sorumluluğumuz görüyoruz. Gelecek neslin eğitimini, yetenek gelişimini ve iyi oluş hallerini destekliyoruz” diye konuştu.