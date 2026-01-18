Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öğrenci dostu vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Genç KAYMEK Çocuk Şenliği, yarıyıl tatilinde çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Kayseri Park AVM'de başlayan şenlik, 3 gün boyunca renkli etkinliklerle devam edecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklar, gençler ve öğrenciler için hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve eğitsel projelerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilini fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK Çocuk Şenliği ile miniklere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'öğrenci dostu şehir' anlayışıyla planlanan ve 16 Ocak Cuma günü Kayseri Park AVM -1. katında kapılarını açan şenlik, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Açılışı saat 15.00'te gerçekleştirilen etkinlikler, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde saat 12.00 ile 21.30 arasında devam edecek.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle binlerce gencin hayatına dokunan Genç KAYMEK tarafından düzenlenen şenlikte, sanatsal workshoplar, halat çekme, çuval ve sandalye kapmaca yarışmaları, bilmeceler, anne-çocuk tanıma oyunları, bebek kimde yarışması, resim yapma ve boyama etkinlikleri, yüz boyama, çocuk şarkıları ve dansları ile eğlenceli fen deneyleri yer alıyor. Ayrıca gönüllerince eğlenen çocuklar için hazırlanan sürpriz hediyeler de şenliğe renk katıyor.

Yarıyıl tatilini eğlenerek ve verimli şekilde değerlendirmeleri amaçlanan çocuklar, etkinlikte aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, etkinlik alanı gün boyunca neşeli görüntülere sahne oluyor. Üç gün sürecek Genç KAYMEK Çocuk Şenliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere verdiği önemin, bir kez daha somut göstergesi oluyor.