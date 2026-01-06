Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç İstihdam Hamlesi: GÜÇ Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, staj ve istihdam destekleri kapsamında 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayrıldığını, 800 bin gence daha staj desteği sağlanacağını açıkladı. Staj başvurularının bugünden itibaren İŞKUR üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi: GÜÇ Tanıtım Programı'nda gençlere yönelik yeni destek paketini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin istihdama daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen GÜÇ Programı ile devletin genç istihdamındaki rolünün yeniden tanımlandığını ifade etti.

3 YILDA 800 BİN GENCE STAJ DESTEĞİ

Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, staj sürecinde gençlerin ücret ve prim maliyetlerinin devlet tarafından desteklenmeye devam edileceğini belirterek, ÜÇ Programı kapsamında staj desteklerine öncelik verildiğini açıkladı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞKUR'A DEVREDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak destek sunacağız' dedi. Staj başvurularının bugünden itibaren İŞKUR üzerinden alınmaya başlandığını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ulusal Staj Programı'na da değinerek, programın İŞKUR bünyesine devredildiğini ve mevcut staj portalı ile birleştirildiğini ifade etti. Erdoğan, böylece gençlerin uygun staj imkanlarına daha kolay ulaşabileceğini, işletmelerin ise ilanlarını tek bir sistem üzerinden yayımlayabileceğini söyledi.

Ayrıca, 10'dan fazla çalışanı bulunan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünün titizlikle uygulanacağı vurgulandı.

GENÇLİĞİN ÜRETİM ÇAĞI PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 temel destek alanını kapsayan Gençliğin Üretim Çağı Programı ile gençlerin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği ve meslek hayatına başlarken devleti yanında hissettiği bir sistem hedeflediklerini belirterek, GÜÇ Programı'nın; staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik yenilikçi modellere kadar geniş bir destek yelpazesi sunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç istihdamını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.