Antalya Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), yüzlerce öğrenciyi bir araya getiren Model United Nations (MUN) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ana teması 'İnsan Hakları ve Basın Özgürlüğü' olarak belirlenen etkinliğe 500'ün üzerinde öğrenci katıldı.

ANTALYA (İGFA) - MUN kapsamında öğrenciler, önceden belirlenen ülkeleri delege olarak temsil etti. Delegeler, temsil ettikleri ülkelerin basın özgürlüğüne ilişkin politikalarını savunarak uluslararası bir tartışma ortamı yarattı. İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar dil becerilerini geliştirirken hem diplomatik tartışma süreçlerini deneyimledi hem de farklı ülkelerin bakış açılarını araştırarak savunma becerilerini geliştirdi.

Komite Başkanı Ada Yeşilyurt, global bir dil olması dolayısıyla İngilizce konuşmayı tercih ettiklerini belirterek 'Katılımcılar burada İngilizce olarak kendilerini ifade etme ve dilde özgüven kazanma becerileri kazanıyorlar' dedi. Yeşilyurt ayrıca kendisini geliştirenlerin delegelikten sonra oturum başkanlığı, komite akademisyenliği gibi görevlere gelebildiklerini de sözlerine ekledi.

Hollanda delegesi olarak etkinlikte yer alan Ceylinsu Şimşek ise 'Kendimin en üst versiyonuna ulaşmak için çabalıyorum, o yüzden bu programa katılmayı seçtim' dedi. Şimşek, etkinlikte Hollanda ülke politikalarına ilişkin olarak basın özgürlüğünü savunacağını belirtti.