Düğün sezonu tüm hızıyla devam ederken çiftler düğün yapmak için en çok, hem açık hava etkinlikleri için uygun hem de balayı planı için avantajlı aylar olarak görülen eylül ve ağustos aylarını tercih ediyor. Peki, bu sezonda gelinlik ve nişanlık fiyatları ne kadar?BURSA (İGFA) - Nişanlık ve gelinlik seçimleri, her geçen gün artan fiyatlarıyla çiftleri zorluyor. Moda evleri ve gelinlik mağazaları, son dönemde malzeme maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyatlarına güncelleme getirdi. Bu durum, gelin adaylarının hayalindeki gelinliği bulmalarını da zorlaştırıyor.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda gündeme gelen, gelinlik denemenin de ücrete tâbi olması gelin ve damat adaylarının bütçelerini zorluyor.

Gelinlik fiyatlarındaki artış, birçok çifti alternatif çözümler aramaya yönlendirirken çiftler artık, gelinlik satın almak yerine kiralıyor. Nişan kıyafetlerinin, model ve tasarımına göre günlük kiralık bedeli 7 bin TL den başlayıp 20 Bin TL’yi bulurken gelinlik kiralama bedeli ise 15 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Öte yandan bazı gelin adayları, kiralama bedeli ile satın alma bedeli arasında çok büyük farklar olmadığını düşünerek satın almayı tercih edebiliyor.

Satın alma bedeli birçok üründe, kiralama bedelinin ortalama bir buçuk katına tekabül ediyor.