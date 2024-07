Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’ni ziyaret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yan flüt, gitar, piyano, keman ve tiyatro kursu verilen sınıfları gezerek, “Sizleri görünce içimiz ısınıyor. Umarım hizmetlerimizden yararlanıyorsunuzdur, bu kurslarla bir yetenek ortaya çıkıyor” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek, kurs gören çocuklarla buluştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentte düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi ile de çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşa zengin içerikli kurslar sunuyor. Kentte eğitim ve kursların hemen her türü ile her kademesinde görev üstlenmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda konservatuvar kurslarını da çocukların ve gençlerin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’ni ziyaret etti. Yan flüt, gitar, piyano, keman ve tiyatro gibi alanlarda kurslarını verildiği sınıfları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çocuklarla ve gençlerle buluştu.

Gitar kursu verilen sınıfa girerek, gitar çalan gençleri ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, “Sizleri görünce içimiz ısınıyor. Umarım hizmetlerimizden yararlanıyorsunuzdur, bu kurslarla bir yetenek ortaya çıkıyor. Nöroloji uzmanıyım ben, bu tür enstrümanlar sizin beyin fonksiyonlarınızı geliştirir. İleri zamanda unutkanlık diye bilinen Alzheimer rahatsızlık, bu tür enstrümanlarla beyin fonksiyonlarını geliştirenlerde az görünüyor, bilimsel olarak kanıtlanmış, o açıdan mutlaka enstrüman öğrenin. Siz bir yetenek sergiliyorsunuz, o nedenle bir adım öndesiniz. Mutlaka bu işi kesinlikle öğrenin, sahip çıkın” diye konuştu.