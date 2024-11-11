Çiğli Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 500 fidanı toprakla buluşturdu. Doğanın dengesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Doğanın dengesini korumak için akarsuları, denizleri ve nehirleri göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir” dedi.İZMİR (İGFA) - Evka 5 Mahallesi 8930/3 Sokak üzerinde yer alan ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Çiğlili katıldı.

BAŞKAN YILDIZ DİKTİĞİ FİDANLARA OĞULLARININ İSİMLERİNİ VERDİ

Eline eldivenlerini giyip küreği alan Başkan Yıldız, kendi elleriyle diktiği ve can suyunu verdiği fidanlara oğullarının isimlerini koydu. Yıldız’ın diktiği fidanlar ‘Can Ali’ ve ‘Aren’ ile beraber büyüyüp serpilecek.

“GELECEĞİN KAYNAKLARINI HOYRATÇA KULLANAMAYIZ”

Başkan Onur Emrah Yıldız, iklim krizine bağlı ekolojik dengesizliğin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. Yıldız, “Ani yağışlar, hortumlar ve önüne geçilemeyen seller dünyanın ekolojisini değiştiriyor. Doğanın dengesini korumak için akarsuları, denizleri ve nehirleri göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir. Bugünün kaynakları sadece bugüne ait değil, sonraki nesillerin kaynaklarını hoyratça kullanıp bitiremeyiz. Bu konuda Çiğli olarak bulduğumuz her boşluğu ağaçlandıracağız” diye konuştu.

VATANDAŞLARA AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ DAVETİ

Vatandaşları da ağaçlandırma ve iklim krizi konusunda duyarlı olmaya davet eden Yıldız, “Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Evinin önüne, boş bulduğu bir alana ağaç dikmek isteyen herkese yardımcı olmaya hazırız. Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan orman yangınıyla kaybedilen alanların iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaybettiğimiz ormanların tekrar kazandırılması ve orman alanlarımızın artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi