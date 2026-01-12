ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gediz Havzası'nda kirliliği önlemek için belediyelerin atık su arıtma tesislerine, organize sanayi bölgelerine ve sanayi tesislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 3 günde 50 personel ile İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'da Gediz Nehri'ne deşarjı bulunan 122 işletme denetlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5-8 Ocak tarihleri arasında Gediz Havzası'nda geniş kapsamlı çevre denetimi gerçekleştirdi. İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'yı kapsayan denetimlerde, Gediz Nehri'ne doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmeye ani baskınlar yapıldı.

Bakanlık ekipleri; 2'si mobil olmak üzere 11 çevre laboratuvarı ve 50 personelle sahada görev aldı. Arıtma tesislerinin çıkış noktalarından 97 atık su numunesi alınırken, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden 7/24 uzaktan izleme yöntemiyle de denetimler gerçekleştirildi. Günlük kapasitesi 5 bin metreküp ve üzeri olan 21 arıtma tesisi de bu kapsamda mercek altına alındı.

Analizi tamamlanan numuneler sonucunda, çevre mevzuatına aykırı deşarj yaptığı tespit edilen 11 belediye, organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisine Çevre Kanunu kapsamında toplam 16 milyon 573 bin 463 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu tesisler hakkında ayrıca idari ve adli süreç başlatıldı. İncelemesi süren numunelerde de ihlal tespit edilmesi halinde, her bir işletmeye 839 bin 122 TL ceza kesileceği bildirildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 2025 yılı boyunca ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı faaliyet yürüten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uygulanırken, 462 tesisin faaliyeti durduruldu. Aynı yıl yalnızca Gediz Havzası'nda yapılan 2 bin 140 denetimde ise 183 tesise 211 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi, 22 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı. Bakanlık, Gediz Havzası başta olmak üzere tüm su havzalarında çevreyi kirletenlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.