Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bakanlık, yoğunluk nedeniyle ziyaret edemeyen vatandaşlara da teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle, Anıtkabir'e akın eden ve ziyaret rekoru kıran 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçimize ve yoğunluktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1988898401891610783

Anıtkabir'e gösterilen büyük ilginin Türk milletinin Atatürk'e olan sevgi, saygı ve bağlılığının güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı.