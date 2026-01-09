Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Başkan Tahir Büyükakın, anne merkezlerinin aileyi ve toplumu iyileştiren bir hareket olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, Gebze'de düzenlenen İlham Veren Kadınlar Buluşması ile kadınlara ilham vermeye devam etti.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile çok sayıda kadın katıldı.

Başkan Büyükakın, etkinlikte yaptığı konuşmada Anne Şehir'in sadece anneleri değil, aileyi ve toplumu da iyileştirdiğini söyledi. 'Anne Şehir iyi gelir, huzur verir, sağlık verir. Aileyi, mahalleyi, şehri ve nihayetinde dünyayı iyileştirir' diyen Büyükakın, merkezin kadınlara ilham veren, dayanışmayı güçlendiren bir platform olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte söz alan Gardenya Üyesi Serpil Kukuş, Anne Şehir sayesinde son 7 yılda yaşamında önemli bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Menisküs, bel fıtığı ve dirsek rahatsızlıklarıyla başlayan süreçte doğru yönlendirmeler sayesinde hem ağrılarının azaldığını hem de sağlıklı şekilde 20 kilo verdiğini ifade eden Kukuş, atölye ve sosyal faaliyetlerin kendisine yeniden hayat enerjisi kazandırdığını belirtti.

KO-MEK Gebze Kursiyeri Şule Çam da annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşlukta Anne Şehir ve KO-MEK'in desteğiyle yeniden güç bulduğunu vurguladı.

Program kapsamında anneler ve çocuklar birbirine sevgi gösterilerinde bulundu.