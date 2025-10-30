Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah saatlerinde çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazda ulaşılmaya çalışılan anne ve babadan acı haber geldi. 2 kişinin hayatını kaybetti, 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı binada gelen acı haberle birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün sabah saat 07.30 sıralarında bir binanın çökmesi sonucu bölgede büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. AFAD'dan alınan bilgiye göre olayın ardından AFAD, itfaiye, emniyet, sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 946 personel, 208 araç, 10 arama cihazı, 3 drone ve 10 arama kurtarma köpeği bölgeye sevk edilmişti.

Kurumdan yapılan son açıklamada, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, iki daire başkanı ve iki birlik müdürünün bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine ettiği ve yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 4 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişinin ise yaralı olarak enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1983789600335159489

AFAD açıklamasında, 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyoruz.'

dedi.