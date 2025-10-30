Bunlar da ilginizi çekebilir

Sistemin ilk yılında güven kaybı riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan acil müdahale istenerek, saha verilerine uyumlu, adil ve şeffaf süreç talep edildi. Açıklamada, 'TARSİM verim değil, mağduriyet üretmemeli. Güveni kaybetmek kolay, kazanmak zordur' ifadeleri yer aldı.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada tespitlerdeki eksikliklerin eksper uygulamalarından kaynaklandığı şüphesi vurgulandı.

Sahada Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile odaların ölçtüğü verimlerle TARSİM rakamları arasında büyük farklar bulunduğunu belirten kurul, çiftçinin emeğinin yok sayıldığını öne sürdü.

Ayçiçeği Köy Bazlı Verim Sigortası'nda TARSİM'in düşük verim rakamları çiftçiyi mağdur ediyor. Saha verileriyle uyumsuzluk güveni sarsarken Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, konuya dikkat çekti ve Bakanlık müdahalesini istedi.

