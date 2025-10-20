Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de hazır bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, katıldığı bayrak töreninde gençlere verdikleri önemin altını çizdi.

Büyükgöz konuşmasında, zaman kavramı üzerinde dururken, 'Zamanınızı kıymetli şeylerle doldurun. Her gün kendinize bir hedef koyun, merak edin, araştırın. Çünkü siz ne kadar donanımlı olursanız, ülkemiz de o kadar güçlü olur' dedi.

Sınıfları da ziyaret eden Başkan Büyükgöz, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Büyükgöz, onların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, 'Gelecek nesiller sizlerin eseri. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bu ülkenin geleceğini sizler yetiştiriyorsunuz, bu yüzden öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli' dedi.

Başkan Büyükgöz, ziyaret programı kapsamında Ahmet Zeki Büyükuşoğlu Ortaokulu ve Nasrettin Hoca Anaokulunu da ziyaret etti. Sınıflarda öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, miniklerle yakından ilgilendi.