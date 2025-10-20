Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Ekim ayı kültür sanat takvimikonferanslardan panellere, tiyatrodan sinema gösterimlerine, konserlerden sergilere kadar geniş bir yelpazede Sakaryalılarla buluşuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Bir Zebra Müzikali'renkli karakterleri ve eğlenceli sahneleriyle minik izleyicilerden tam not aldı.

Bu kapsamda, 1001 Sanat Tiyatrosu tarafındanSosyal Gelişim Merkezi'nde sahnelenen 'Bir Zebra Müzikali' adlı tiyatro oyunu, minik izleyicilere keyifli ve öğretici anlar yaşattı, velilerden ise tam not aldı.

Yazarlığını Uğur Saatçi'nin, yönetmenliğini ise Caner Karadağ'ın üstlendiği müzikal, renkli karakterleri, eğlenceli sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu. İlkokul çağındaki çocuklara hitap eden oyun, miniklerin hayal gücünü zenginleştirirken, hayat ve gelecek üzerine düşündürücü mesajlar da verdi.

Seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Bir Zebra Müzikali' eğitici içeriği ve enerjik oyuncu performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oyun sonunda çocuklar oyuncuları ayakta alkışladı.