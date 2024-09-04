Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireyleri hayata bağlayacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona doğru yaklaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Özel bireylere ve ailelerine her alanda destek vermeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır tanımıyor. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayan Büyükşehir, bu kapsamda Gebze’de projelendirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hızlı bir ilerleme kaydediyor. Büyükşehir tarafından özel bireylerin sosyalleşmesi ve hayatta daha aktif rol alabilmesi için projelendiren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nde hizmete girecek.

İlerleme oranında yüzde 70 seviyesine gelindiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tüm blokların betonarme imalatları tamamlandı. Ön cephe hariç yan ve arka cephe çevre perde beton imalatları ile G ve H blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatları bitirildi. H blokta ahşap karkas tamamlanırken, G blokta çelik çatı imalatı devam ediyor. Asma tavan imalatlarının devam ettiği projede B blok ve iç bahçenin doğramaları takıldı. Tüm bloklarda duvar imalatları tamamlandı, alçı ve sıva çalışmaları ise son aşamaya geldi. Yapıda şuan elektrik ve mekanik çalışmalar devam ediyor.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER

Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerinden faydalanabilecekleri Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Buna göre merkezde engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.