İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, kayıt dışı avlandığı tespit edilip el konulan balıklar, Gaziosmanpaşa’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor.



Denetimlerde el konulan 500 kg kefal, mezgit ve istavrit, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlara dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerinin sofralarına katkı sağlamak üzere gerçekleştirilen balık ikramı vatandaşlar tarafından da memnuniyetiyle karşılandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 1 haftada toplamda vatandaşlara 2 ton balık dağıttı. Balık ikramları ihtiyaç sahipleri için önümüzdeki haftalarda da devam edecek.