İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde 205 milyon liralık yatırımla başlattığı 75 kilometrelik içme suyu ve şebeke hattı çalışmaları hızla sürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, Gaziemir'in hızla gelişen mahallerinden biri olan Sarnıç'ta başlattığı dev altyapı yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. 205 milyon liralık yatırımla 75 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattını kapsayan çalışmalarda bir ayda 4 kilometrelik imalat gerçekleştirildi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile birlikte bölgeye giderek yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir ve İZSU'ya teşekkür

Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, 'Sarnıç'ın geleceğini garanti altına alacak uzun vadeli bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Artık bölge halkımız sık sık arıza ve kesinti yaşamadan sağlıklı içme suyuna kavuşacak' dedi. İncelemelere eşlik eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise Sarnıç'ın ilçenin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, 'Bu proje sayesinde mahallemiz büyük bir rahatlama yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bir yılda tamamlanacak

Çalışmalar kapsamında 60 kilometre düktil boru ve 15 kilometre branşman olmak üzere toplam 75 kilometrelik içme suyu şebeke ve iletim hattı inşa edilecek. Eski hatların ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalar ve kaçakların yaşandığı mahallede İZSU'nun başlattığı yatırımla hem kayıp-kaçak oranı azalacak hem de mahalle kesintisiz ve güvenli içme suyuna kavuşacak. İki yıl sözleşme süresi belirlenen alt yapı çalışmalarının bir yılda tamamlanması öngörülüyor.