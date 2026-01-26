Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği' kapsamında düzenlenen programlara katılan çocuklarla bir araya gelerek etkinlikleri yerinde inceledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Yarıyıl tatilinde sanat, spor, bilim ve eğlence dolu etkinliklerle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine fırsat sunmak amacıyla başlatılan kurslara Gazi şehirli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Toplam 298 atölyeden oluşan programlarda çocuklar, belirli yaş gruplarına göre resim, mozaik, cam, seramik, tasarım, müzik ve drama atölyeleri ile çeşitli etkinliklerde yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor.

Atölyelerin devam ettiği Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, piyano, keman ve resim eğitimi alan çocukların çalışmalarını yakından inceleyerek performanslarını izledi.

Çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Şahin, kurslarla ilgili sorular sorarak düşünce ve görüşlerini dinledi. Ziyaret kapsamında atölyelere katılan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, tüm öğrencilere başarılar diledi.