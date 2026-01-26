Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Yürütme Kurulu Üyesi olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yer alıyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - 25-27 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen zirvede Başkan Erkek'e, Çanakkale Belediyesi Meclis Üyeleri Öznur Doğangün ve Burcu Özgen Demir eşlik ediyor.



Başkan Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte, zirveye ev sahipliği yapan Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede dayanışma mesajları verildi.



'Sürdürülebilir Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Şehirler' temasıyla düzenlenen zirvede, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak sorunların dayanışma içinde çözümüne yönelik hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.