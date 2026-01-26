Eskişehir'de sporun ve çocukların heyecanı bir kez daha aynı çatı altında buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) iş birliğiyle düzenlenen 9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği büyük bir coşkuyla başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 30 Ocak Cuma günü sona erecek 9. Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği Porsuk Spor Salonu'nda start aldı.

Toplam 250 minik sporcunun katılımıyla düzenlenen şenlikte, geleceğin yıldız adayları sahaya çıktı. Fair-play ruhu, dostluk ve spor sevgisinin ön planda olacağı organizasyon, hem sporcular hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oluyor.

Beş gün boyunca sürecek karşılaşmalarda minik yıldızlar yeteneklerini sergilerken, tribünlerde coşku ve heyecan eksik olmayacak. Organizasyon, çocukların sporla iç içe büyümesini desteklemenin yanı sıra, futsal branşının gelişimine de önemli katkı sunmayı hedefliyor.

9.Geleneksel Mini Minikler Futsal Şenliği'nde Ihlamurkent Spor, DSİ Bent Spor, Anadolu Üniversitesi, Gençlergücü Spor, Sağlık Spor, Eskişehir Kolej, Esentepe Spor, Asi Aslanlar Spor, Alt Yapı Derneği Spor, Es Şimşekler Spor, Minik Şimşekler Spor Ve Çamlıca Gençlik Spor takımları yer alıyor.

Şenlik hakkında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, sporculara başarılar dilerken, kıyasıya gerçekleşecek maç heyecanına tüm Eskişehirlileri davet etti.

Maç Programında bugün Asi Aslanlar - Minik Şimşekler, Ihlamurkent - Gençlergücü, Dsi - Anadolu Üniversitesi, Sağlıkspor - Asi Aslanlar, Eskişehir Kolej - Esentepe Spor, Alt Yapı Spor - Çamlıca Spor ve Es Şimşekler - Minik Şimşekler takımları karşılaştı. Karşılaşmalar kıyasıya mücadelenin yanı sıra dostluk görüntülerine de sahne oldu.

Şenliğin ödül töreni, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 16.00'da Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.